Il Papa, in Turchia e Libano per un messaggio di pace

AEREO PAPALE, 27 NOV - Il Papa, salutando i giornalisti sul volo papale, ha sottolineato che "è importante trasmettere un messaggio di verità e armonia del quale il mondo ha bisogno". Ricordando i 1700 anni di Nicea ha aggiunto: "Ho desiderato questo viaggio specialmente per il messaggio di unità tra i cristiani ma è anche un messaggio per tutto il mondo, la presenza mia, della Chiesa, dei credenti sia in Turchia che in Libano". Papa Leone confida di trasmettere in questo viaggio "un messaggio di pace. Invito tutti a camminare insieme, e a cercare insieme la pace, l'unità e l'armonia". Quindi l'invito a "tutti gli uomini e le donne a sentirsi fratelli e sorelle, al dì la di ogni differenza, diversità di religione, per cercare la pace e l'unita nel mondo".