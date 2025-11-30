Il Papa in Libano, "anteponete a tutto l'obiettivo della pace"

BEIRUT, 30 NOV - "Beati gli operatori di pace!": sono le prime parole di Papa Leone pronunciate in Libano. Nel discorso alle autorità ha sottolineato che in questa terra la pace "è molto più di una parola: qui la pace è un desiderio e una vocazione, è un dono e un cantiere sempre aperto. Voi siete investiti di autorità in questo Paese, ciascuno nei propri ambiti e con ruoli specifici". "A voi che avete compiti istituzionali importanti all'interno di questo popolo, è destinata una speciale beatitudine se a tutto potrete dire di avere anteposto l'obiettivo della pace" anche "entro circostanze molto complesse, conflittuali e incerte".