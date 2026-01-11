Il Papa, in Iran e in Siria si percorra la via del dialogo

CITTÀ DEL VATICANO, 11 GEN - "Il mio pensiero si rivolge a quanto sta accadendo in questi giorni in Medio Oriente, in particolare in Iran e in Siria, dove persistenti tensioni stanno provocando la morte di molte persone. Auspico e prego che si coltivi con pazienza il dialogo e la pace, perseguendo il bene comune dell'intera società". Lo ha detto il Papa all'Angelus. Leone ha anche lanciato un nuovo appello per l'Ucraina: "Nuovi attacchi particolarmente gravi, indirizzati soprattutto a infrastrutture energetiche, proprio mentre il freddo si fa più duro, colpiscono pesantemente la popolazione civile". "Prego per chi soffre e rinnovo l'appello a cessare le violenze e ad intensificare gli sforzi per arrivare alla pace", ha aggiunto il Pontefice.