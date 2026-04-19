Il Papa in Angola, 'non confondete la fede con la magia'

KILAMBA KIAXI, 19 APR - Il Papa, nella messa a Kilamba, chiede ai cattolici dell'Angola di restare "fedeli" alla Chiesa, evitando forma di magia e superstizione. "Occorre sempre vigilare su quelle forme di religiosità tradizionale, che certamente appartengono alle radici della vostra cultura, ma al contempo rischiano di confondere e di mescolare elementi magici e superstiziosi che non aiutano nel cammino spirituale. Restate fedeli a quanto insegna la Chiesa, fidatevi dei vostri Pastori e tenete fisso lo sguardo su Gesù, che si rivela in particolare nella Parola e nell'Eucaristia", ha detto Leone XIV nell'omelia.