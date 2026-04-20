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Il Papa in Angola, 'la cura dei fragili segna la qualità di un paese'

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SAURIMO, 20 APR - Il Papa ha visitato un centro di accoglienza per anziani a Saurimo e ha sottolineato, nel suo saluto, che "la cura delle persone fragili è un segno molto importante della qualità della vita sociale di un Paese. E non dimentichiamo: le persone anziane non vanno solo assistite, vanno prima di tutto ascoltate, perché custodiscono la saggezza di un popolo. E dobbiamo loro riconoscenza, perché hanno affrontato grandi difficoltà per il bene della comunità", ha sottolineato Leone XIV.

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