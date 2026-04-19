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Il Papa in Angola, guarite dalla corruzione, condividete i beni

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KILAMBA KIAXI, 19 APR - Il Papa, nella messa a Kimbala, tocca le piaghe dell'Angola, dalle divisioni eredità della guerra civile alla mancata condivisione delle ricchezze. "La storia del vostro Paese, le conseguenze ancora difficili che sopportate, le problematiche sociali ed economiche e le diverse forme di povertà invocano la presenza di una Chiesa che sa affiancarsi nel cammino e sa raccogliere il grido dei suoi figli". E' possibile allora "costruire un Paese dove siano superate per sempre le vecchie divisioni, dove scompaiano l'odio e la violenza, dove la piaga della corruzione venga guarita da una nuova cultura della giustizia e della condivisione".

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