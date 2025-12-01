Il Papa, il mondo guarda al Medio Oriente con timore

BEIRUT, 01 DIC - Il Libano è un esempio al quale guardare per superare la conflittualità del Medio Oriente. Lo ha detto il Papa all'incontro interreligioso in corso a Beirut. "Talvolta l'umanità guarda al Medio Oriente con un senso di timore e scoraggiamento, di fronte a conflitti così complessi e di lunga data. Eppure, in mezzo a queste lotte - ha sottolineato Leone - si può trovare speranza e incoraggiamento quando ci concentriamo su ciò che ci unisce: la nostra comune umanità e la nostra fede in un Dio di amore e misericordia". Allora in quest'epoca "in cui la convivenza può sembrare un sogno lontano, il popolo del Libano, pur abbracciando religioni diverse, rappresenta un potente esempio: paura, sfiducia e pregiudizio non hanno qui l'ultima parola".