Il Papa, il messaggio di pace di San Francesco possa trovare 'eco profonda'

PERUGIA, 10 GEN - L'auspicio che il messaggio di pace di San Francesco possa trovare "eco profonda nell'oggi della Chiesa e della società" è stato espresso da Papa Leone XIV in una lettera inviata in occasione della solenne celebrazione per l'avvio dell'ottavo centenario del Transito di san Francesco, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, ad Assisi. Nel corso della cerimonia religiosa è stata data la lettura integrale del messaggio che il Santo Padre ha indirizzato ai ministri generali della Conferenza della famiglia francescana. "'Nostra sorella morte', esclamava San Francesco il 3 ottobre 1226 alla Porziuncola - ha scritto papa Leone - mentre le andava incontro come un uomo finalmente pacificato. Sono trascorsi otto secoli dalla morte del Poverello d'Assisi che ha scritto a caratteri incisivi la parola di salvezza di Cristo nei cuori degli uomini del suo tempo. Nel ricordare la significativa ricorrenza dell'VIII Centenario del suo Transito, desidero unirmi spiritualmente all'intera Famiglia Francescana e a quanti prenderanno parte alle manifestazioni commemorative, auspicando che il messaggio di pace possa trovare eco profonda nell'oggi della Chiesa e della società". "In quest'epoca, segnata da tante guerre che sembrano interminabili, da divisioni interiori e sociali che creano sfiducia e paura, egli - ha osservato ancora il pontefice nella sua lettera - continua a parlare. Non perché offra soluzioni tecniche, ma perché la sua vita indica la sorgente autentica della pace".