Il Papa, 'il grido dei migranti non trovi indifferenza'

Pope Leo XIV celebrates Mass on the occasion of the Jubilee of the Missionary World and Jubilee of Migrants, St. Peter's Square, Vatican City, 5 October 2025.
CITTÀ DEL VATICANO, 05 OTT - Il Papa parla dei migranti, citando "il dramma della loro fuga dalla violenza, la sofferenza che li accompagna, la paura di non farcela, il rischio di pericolose traversate lungo le coste del mare, il loro grido di dolore e di disperazione: fratelli e sorelle, quelle barche che sperano di avvistare un porto sicuro in cui fermarsi e quegli occhi carichi di angoscia e speranza che cercano una terra ferma in cui approdare, non possono e non devono trovare la freddezza dell'indifferenza o lo stigma della discriminazione", ha detto nell'omelia della messa a Piazza San Pietro per il Giubileo dei missionari e dei migranti. Il Papa chiede di superare "stereotipi e pregiudizi" e rivolto a loro dice: "Siate sempre i benvenuti".

CITTÀ DEL VATICANO

