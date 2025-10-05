Il Papa, 'il grido dei migranti non trovi indifferenza'

CITTÀ DEL VATICANO, 05 OTT - Il Papa parla dei migranti, citando "il dramma della loro fuga dalla violenza, la sofferenza che li accompagna, la paura di non farcela, il rischio di pericolose traversate lungo le coste del mare, il loro grido di dolore e di disperazione: fratelli e sorelle, quelle barche che sperano di avvistare un porto sicuro in cui fermarsi e quegli occhi carichi di angoscia e speranza che cercano una terra ferma in cui approdare, non possono e non devono trovare la freddezza dell'indifferenza o lo stigma della discriminazione", ha detto nell'omelia della messa a Piazza San Pietro per il Giubileo dei missionari e dei migranti. Il Papa chiede di superare "stereotipi e pregiudizi" e rivolto a loro dice: "Siate sempre i benvenuti".