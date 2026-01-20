Il Papa, il cristiano non basi la sua vita sul successo e sulla carriera

CITTÀ DEL VATICANO, 20 GEN - Il cristiano non può fondare la sua autostima o la sua dignità "su stereotipi di successo, carriera, posizione o discendenza" ma deve recuperare la sua collocazione "davanti a Dio e al fratello". Lo scrive il Papa nel Messaggio per la Giornata del Malato (11 febbraio). "Desidero vivamente che nel nostro stile di vita cristiana non manchi mai questa dimensione fraterna, 'samaritana', inclusiva, coraggiosa, impegnata e solidale, che ha la sua radice più intima nella nostra unione con Dio, nella fede in Gesù Cristo. Infiammati da questo amore divino, potremo davvero donarci per il bene di tutti i sofferenti, specialmente dei nostri fratelli malati, anziani e afflitti", conclude il Papa.