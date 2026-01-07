Il Papa, il Concilio Vaticano II è la stella polare della Chiesa, va riscoperto

CITTÀ DEL VATICANO, 07 GEN - "Dopo l'Anno giubilare iniziamo un nuovo ciclo di catechesi sarà dedicato al Concilio Vaticano II e alla rilettura dei suoi Documenti" poichè "si tratt del Magistero che costituisce ancora oggi la stella polare del cammino della Chiesa". Lo dice papa Leone tenendo l'udienza generale del mercoledì lo stesso giorno in cui presiederà, nel pomeriggio, il suo primo concistoro starordinario. "San Giovanni Paolo II, alla fine del Giubileo del 2000, affermava così: 'Sento più che mai il dovere di additare il Concilio, come la grande grazia di cui la Chiesa ha beneficiato nel secolo XX' ", "anche se il tempo che ci separa da questo evento non è tantissimo, è altrettanto vero che la generazione di vescovi, teologi e credenti del Vaticano II oggi non c'è più. Pertanto, mentre avvertiamo la chiamata di non spegnerne la profezia e di cercare ancora vie e modi per attuarne le intuizioni, sarà importante conoscerlo nuovamente da vicino, e farlo non attraverso il "sentito dire" o le interpretazioni che ne sono state date, ma rileggendo i suoi Documenti e riflettendo sul loro contenuto".