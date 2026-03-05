Il Papa, i leader delle nazioni abbandonino i progetti di morte

CITTÀ DEL VATICANO, 05 MAR - E' dedicato alla pace e al disarmo il videomessaggio del Papa con le intenzioni di preghiera per il mese di marzo. "Oggi eleviamo la nostra supplica per la pace nel mondo, chiedendo che le nazioni rinuncino alle armi e scelgano la via del dialogo e della diplomazia", afferma Leone per il quale "la vera sicurezza non nasce dal controllo alimentato dalla paura, ma dalla fiducia, dalla giustizia e dalla solidarietà tra i popoli". Quindi il Pontefice nel video prega con queste parole: "Signore, illumina i leader delle nazioni, affinché abbiano il coraggio di abbandonare i progetti di morte, fermare la corsa agli armamenti e mettere al centro la vita dei più vulnerabili. Fa' che la minaccia nucleare - conclude il Papa - non condizioni mai più il futuro dell'umanità".