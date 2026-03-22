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Il Papa, gli occhi smarriti dei bimbi di fronte alla guerra ci convertano

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CITTÀ DEL VATICANO, 22 MAR - "Essere come bambini non è tornare indietro, ma custodire una chiave per vedere l'"essenziale di ogni cosa, per trovare risposte sorprendenti anche alle domande più difficili. Forse solo guardando gli occhi smarriti dei bambini di fronte alla barbarie della guerra possiamo convertirci. Reimparare a guardarci negli occhi e a guardare il mondo con occhi puri". Lo scrive Papa Leone XIV in un messaggio per i trenta anni di Popotus, l'inserto settimanale dedicato ai bambini.

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