Il Papa 'garantire sovranità Venezuela, assicurare lo stato di diritto'

CITTA' DEL VATICANO, 04 GEN - "Con animo colmo di preoccupazione seguo gli sviluppi della situazione in Venezuela - ha detto il Papa all'Angelus -. Il bene dell'amato popolo venezuelano deve prevalere sopra ogni altra considerazione e indurre a superare la violenza e intraprendere cammini di giustizia e di pace, garantendo la sovranità del Paese, assicurando lo stato di diritto iscritto nella Costituzione, rispettando i diritti umani e civili di ognuno e di tutti, e lavorando per costruire insieme un futuro sereno di collaborazione, di stabilità e di concordia, con speciale attenzione ai più poveri che soffrono a causa della difficile situazione economica".

CITTA' DEL VATICANO

