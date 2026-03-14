Il Papa, 'garantire diritto di difesa e durata ragionevole processi in Vaticano'

CITTÀ DEL VATICANO, 14 MAR - "La giustizia quando è esercitata con equilibrio e fedeltà alla verità diventa uno dei più solidi fattori di unità nella comunità; essa non divide ma rafforza i legami che uniscono le persone e contribuisce a edificare quella fiducia reciproca che rende possibile la convivenza ordinata". Lo ha detto papa Leone aprendo l'anno giudiziario vaticano nell'Aula delle Benedizioni. "Nel contesto dello Stato della Città del Vaticano - ha quindi spiegato rivolgendosi a giudici e magistrati d'Oltetevere nel suo primo incontro formale con loro -, l'amministrazione della giustizia non si limita alla risoluzione delle controversie ma contribuisce alla tutela dell'ordine giuridico e alla credibilità delle istituzioni: l'osservanza delle garanzie procedurali, l'imparzialità del giudice, l'effettività del diritto di difesa e la ragionevole durata dei processi non rappresentano solo strumenti tecnici ma costituiscono le condizioni attraverso le quali l'esercizio della funzione giurisdizionale acquista particolare autorevolezza e contribuisce alla stabilità istituzionale".