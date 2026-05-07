Il Papa, 'esorto tutti a leggere, antidoto contro la chiusura mentale'

CITTÀ DEL VATICANO, 07 MAG - "Il libro è un'occasione per pensare. Nell'epoca del digitale, la fisicità del libro ci rimanda al ruolo del pensiero, della riflessione e dello studio. Leggere è nutrire la mente, aiuta ad alimentare un senso critico consapevole e formato, a guardarsi da fondamentalismi e scorciatoie ideologiche. Per questo esorto tutti a leggere libri, come antidoto alla chiusura mentale, che si riflette in atteggiamenti rigidi e in visioni riduttive della realtà". Lo ha detto il Papa nell'udienza alla Libreria Editrice Vaticana