Il Papa, enormi disuguaglianze nella salute, vanno rimosse le cause

CITTÀ DEL VATICANO, 16 FEB - Il Papa, nell'udienza alla Pontificia Accademia per la Vita, ha sottolineato le "enormi" disparità che ci sono nell'accesso alle cure. Per quanto riguarda per esempio il tema della prevenzione, "le situazioni in cui le comunità vivono, che sono frutto di politiche sociali e ambientali, producono un impatto sulla salute e sulla vita delle persone. Quando esaminiamo la speranza di vita, e di vita in salute, in diversi Paesi e in diversi gruppi sociali, scopriamo enormi disuguaglianze. Esse dipendono - ha sottolineato Leone XIV - da variabili come, ad esempio, il livello di retribuzione, il titolo di studio, il quartiere di residenza, anche all'interno di una stessa città". "Spesso si afferma che la vita e la salute sono valori ugualmente fondamentali per tutti, ma tale affermazione risulta ipocrita - ha affermato il Pontefice - se al contempo ci si disinteressa delle cause strutturali e delle scelte operative che determinano le diseguaglianze. Nonostante le dichiarazioni e i proclami, nei fatti non tutte le vite sono ugualmente rispettate e la salute non è tutelata né promossa per tutti nello stesso modo".