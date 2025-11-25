Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Il Papa, educare i giovani per eliminare violenza su donne

AA

CASTEL GANDOLFO, 25 NOV - "Bisogna cominciare con la formazione dei giovani", sottolineare che "ogni essere umano merita rispetto, dignità, uomo, donna, tutti. Bisogna togliere questa violenza che tante volte interessa anche i ragazzi e trovare una maniera per educarli e formare un'altra mentalità. Bisogna essere persone di pace che vogliono bene a tutti". Lo ha detto il Papa parlando con i giornalisti prima di lasciare Castel Gandolfo sul tema della violenza contro le donne.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CASTEL GANDOLFO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario