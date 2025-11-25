Il Papa, educare i giovani per eliminare violenza su donne

CASTEL GANDOLFO, 25 NOV - "Bisogna cominciare con la formazione dei giovani", sottolineare che "ogni essere umano merita rispetto, dignità, uomo, donna, tutti. Bisogna togliere questa violenza che tante volte interessa anche i ragazzi e trovare una maniera per educarli e formare un'altra mentalità. Bisogna essere persone di pace che vogliono bene a tutti". Lo ha detto il Papa parlando con i giornalisti prima di lasciare Castel Gandolfo sul tema della violenza contro le donne.