Il Papa e la Festa della mamma, 'preghiamo per quelle in condizioni difficili'

VATICANO, 10 MAG - "Oggi un pensiero speciale va a tutte le mamme", "preghiamo per ogni mamma specialmente per quelle che vivono in condizioni più difficili e a tutti auguro una buona domenica". Sono gli auguri di papa Leone oggi al Regina Caeli da piazza San Pietro per la Festa della Mamma. Il Papa ha salutato anche l'Associazione di volontariato "Komen Italia", impegnata per la prevenzione dei tumori al seno. Quindi il suo pensiero si è rivolto al caso 'Hantavirus' anche in vista del suo prossimo viaggio apostlcio che toccherà la Spagna e le Canarie: "Desidero ringraziare per l'accoglienza che caratterizza il popolo delle Isole Canarie, per aver permesso l'arrivo della nave da crociera 'Hondius' con i malati di hantavirus. Sono contento di potermi incontrare con voi il mese prossimo nella mia visita alle Isole".