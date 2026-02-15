Giornale di Brescia
Il Papa è arrivato nella parrocchia di Ostia, incontri e messa

CITTÀ DEL VATICANO, 15 FEB - Papa Leone è arrivato presso la parrocchia di Ostia Santa Maria Regina Pacis, la prima di cinque parrocchie romane che visiterà in questo tempo di Quaresima. E' previsto anche l'incontro con quasi 300 bambini del catechismo e poi quello con centinaia di giovani dell'oratorio, degli scout, del Cammino neocatecumenale e di altri gruppi. Ad accoglierlo, il parroco don Giovanni Patanè. Alle 17 celebrerà la messa.

CITTÀ DEL VATICANO

