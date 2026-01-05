Giornale di Brescia
Il Papa domani chiuderà la Porta Santa, presente Mattarella

CITTÀ DEL VATICANO, 05 GEN - Domani mattina alle 9.30 "Papa Leone chiuderà la Porta Santa della basilica di San Pietro. Sarà presente il Presidente della Repubblica italiana" e i fedeli. Lo ha detto mons. Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione, nella conferenza stampa in Vaticano per la conclusione del Giubileo.

