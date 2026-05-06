Il Papa dal 6 al 12 giugno in Spagna, anche discorso in Parlamento

CITTÀ DEL VATICANO, 06 MAG - Si terrà dal 6 al 12 giugno il viaggio di Papa Leone in Spagna. La sala stampa ha reso noto il programma che vedrà il Pontefice a Madrid, Barcellona e nelle isole Canarie. Oltre all'incontro con i migranti a Las Palmas e a Tenerife, tra le tappe salienti del viaggio, il discorso al Parlamento a Madrid, e l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo della Sagrada Familia a Barcellona. Il Papa partirà alle 8 di sabato 6 giugno da Roma Fiumicino per Madrid. Il rientro da Tenerife a Rom è previsto il 12 giugno alle 20.10.