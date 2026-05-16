CITTÀ DEL VATICANO, 16 MAG - "Accogliendo l'invito del Capo di Stato e delle autorità ecclesiastiche del Paese e quello del direttore generale dell'Unesco, il Santo Padre Leone XIV compirà un viaggio apostolico in Francia dal 25 al 28 settembre 2026 e visiterà la sede di detta organizzazione". Lo annuncia il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni.
Il Papa dal 25 al 28 settembre in Francia, visiterà anche l'Unesco
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