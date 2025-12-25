Il Papa, da tende di Gaza ai giovani al fronte, l'umanità provata grida

CITTÀ DEL VATICANO, 25 DIC - "Ora la Carne parla, grida il desiderio di incontrarci", "come non pensare alle tende di Gaza, da settimane esposte alle piogge, al vento e al freddo, e a quelle di tanti altri profughi e rifugiati in ogni continente, o ai ripari di fortuna di migliaia di persone senza dimora, dentro le nostre città? Fragile è la carne delle popolazioni inermi, provate dalle guerre in corso o concluse lasciando macerie e ferite aperte. Fragili sono le vite dei giovani costretti alle armi, che proprio al fronte avvertono l'insensatezza di ciò che è loro richiesto e la menzogna" dei "roboanti discorsi di chi li manda a morire". Così il Papa.