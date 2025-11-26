Il Papa, da domani in Turchia e Libano, Paesi ricchi di storia

CITTÀ DEL VATICANO, 26 NOV - "Domani mi recherò in Türkiye e poi in Libano per compiere una visita alle care popolazioni di quei Paesi ricchi di storia e di spiritualità. Sarà anche l'occasione per ricordare i 1700 anni del primo Concilio ecumenico celebrato a Nicea e incontrare la comunità cattolica, i fratelli cristiani e di altre religioni. Vi chiedo di accompagnarmi con la preghiera". Lo ha detto Papa Leone al termine dell'udienza generale.