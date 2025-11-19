Giornale di Brescia
Il Papa, custodi giardino Creato per non diventarne devastatori

CITTÀ DEL VATICANO, 19 NOV - "Cari pellegrini di lingua portoghese, specialmente i gruppi venuti dal Brasile, benvenuti! Fratelli e sorelle, se non siamo custodi del giardino della creazione, finiamo per diventarne devastatori. Invochiamo lo Spirito perché ci aiuti a custodire, con la stessa fede, la nostra casa comune e il nostro cuore". Lo ha detto papa Leone rivolgendosi nei saluti, ai pellegrini di lingua portoghese, intervenuti all'udienza generale in piazza San Pietro. Nei giorni scorsi il Papa ha rivolto in video un messaggio di forte impatto nel contesto della Cop30 invitando a far prevalere la "cooperazione" sulla divisione.

CITTÀ DEL VATICANO

