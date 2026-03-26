Il Papa, criteri trasparenti per i trapianti, no alla mercificazione

CITTÀ DEL VATICANO, 26 MAR - "Occorre sempre vigilare per evitare ogni forma di mercificazione del corpo umano e di garantire ai trapianti criteri giusti e trasparenti". Lo ha detto il Papa nell'udienza ai partecipanti all'incontro promosso dal Centro Nazionale Trapianti. "La medicina dei trapianti ci ricorda che la relazione di cura, di fiducia e di responsabilità reciproca costituisce una condizione imprescindibile perché il trapianto possa realizzarsi. La possibilità stessa di salvare vite attraverso i trapianti dipende infatti dalla generosità dei donatori", ha sottolineato ancora Leone XIV. Richiamando le parole di Papa Francesco, che parlava dei trapianti come espressione di fraternità universale e atto gratuito, Prevost ha aggiunto: "È un richiamo quanto mai prezioso in un tempo in cui tutto rischia di essere valutato secondo la logica del prezzo, dell'efficienza o dell'interesse". Il Papa ha quindi incoraggiato il lavoro della comunità scientifica per "sviluppare soluzioni sempre più efficaci per rispondere al fabbisogno di organi e alle necessità dei pazienti, in un contesto in cui la domanda supera ancora di molto la disponibilità". "E' necessario che tale impegno proceda sempre insieme a una riflessione responsabile, affinché il progresso scientifico rimanga orientato al bene integrale della persona e al rispetto della sua dignità". Quindi l'appello del Papa a donare: "Incoraggio infine le istituzioni e il mondo del volontariato a proseguire nell'opera di informazione e sensibilizzazione, perché possa crescere una cultura della donazione sempre più consapevole, libera e condivisa, capace di riconoscere in questo gesto un segno di solidarietà, di fraternità e di speranza".