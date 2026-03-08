Il Papa, 'costernato per notizie da Medio Oriente, tacciano le armi'

CITTÀ DEL VATICANO, 08 MAR - "Dall'Iran e da tutto il Medio Oriente continuano a aggiungere notizie che testano profonda costernazione: agli episodi di violenza e devastazione e al diffuso clima di odio e paura, si aggiunge il timore che il conflitto si allarghi e altri paesi della regione, tra cui il caro Libano, possano sprofondare nuovamente l'instabilità". Il Papa all'Angelus rinnova il suo appello: "cessi il fragore delle bombe, tacciano le armi e si apra uno spazio di dialogo nel quale si possa sentire la voce dei popoli". Quindi ha pregato "per coloro che soffrono a causa della guerra" e perché "i cuori" procedano "lungo sentieri di riconciliazione e di speranza".