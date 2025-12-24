Il Papa, 'contro l'economia distorta e le tentazioni di dominio Dio si fa uomo'

CITTÀ DEL VATICANO, 24 DIC - "Mentre un'economia distorta induce a trattare gli uomini come merce, Dio si fa simile a noi, rivelando l'infinita dignità di ogni persona. Mentre l'uomo vuole diventare Dio per dominare sul prossimo, Dio vuole diventare uomo per liberarci da ogni schiavitù. Ci basterà questo amore, per cambiare la nostra storia?". Lo dice papa Leone celebrando nella Basilica vaticana, la messa della Notte nella solennità del Natale. Leone invita ad "ammirare" la "sapienza del Natale": "davanti alla violenza e alla sopraffazione, Dio dà al mondo una vita nuova: la sua, per tutti". Il Natale, dice anche il Pontefice, "è festa della speranza, perché il bambino Gesù la accende in noi, facendoci messaggeri di pace. Con queste virtù nel cuore, senza temere la notte, possiamo andare incontro all'alba del giorno nuovo".