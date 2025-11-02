Il Papa, cessate il fuoco in Sudan, sofferenze inaccettabili

CITTA DEL VATICANO, 02 NOV - Il Papa all'Angelus ha parlato della "tragica" situazione in Sudan. "Con grande dolore seguo le tragiche notizie che giungono dal Sudan", in particolare dal "martoriato Darfur settentrionale. Violenze indiscriminate contro donne e bambini, attacchi ai civili inermi, e gravi ostacoli all'azione umanitaria stanno causando sofferenze inaccettabili a una popolazione già stremata da lunghi mesi di conflitto. Preghiamo affinché il Signore accolga i defunti, sostenga i sofferenti e tocchi i cuori dei responsabili. Rinnovo un accorato appello alle parti coinvolte - sono le parole del Papa - per un cessate il fuoco e l'apertura urgente di corridoi umanitari". "Invito, infine, la comunità internazionale a intervenire con decisione e generosità per offrire assistenza e sostenere quanti si prodigano nel portare soccorso", ha concluso Leone.