Il Papa, basta guerre, non possiamo rassegnarci alle immagini di morte

ROMA, 08 MAG - "Due intenzioni rimangono di pressante attualità: la famiglia, che risente dell'indebolimento del legame coniugale, e la pace, messa a repentaglio dalle tensioni internazionali e da un'economia che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana". "Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno non solo economico e politico, ma anche spirituale e religioso. La pace nasce dentro il cuore", "non possiamo rassegnarci alle immagini di morte che ogni giorno le cronache ci propongono". E' il nuovo appello contro le "guerre" di papa Leone dal santuario di Pompei.