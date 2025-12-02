Il Papa, basta attacchi in Libano, lotta armata non aiuta

BEIRUT, 02 DIC - Il Papa, prima di lasciare il Libano, lancia "un accorato appello: cessino gli attacchi e le ostilità. Nessuno creda più che la lotta armata porti qualche beneficio. Le armi uccidono, la trattativa, la mediazione e il dialogo edificano. Scegliamo tutti la pace come via, non soltanto come meta!", ha detto nella cerimonia di congedo all'aeroporto internazionale di Beirut. Ha fatto poi cenno ai luoghi non visitati del Paese, "Tripoli e il nord, la Beqa' e il sud del Paese, che, in modo particolare, vive una situazione di conflitto e di incertezza. A tutti il mio abbraccio e il mio augurio di pace".