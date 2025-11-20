Giornale di Brescia
Il Papa arrivato a Montefalco, accolto dal sindaco

MONTAFALCO (PERUGIA), 20 NOV - E' arrivato in elicottero a Montefalco Papa Leone XIV che celebrerà la messa nel monastero delle monache agostiniane per poi pranzare con loro e quindi tornare in Vaticano. Ad accoglierlo il sindaco e il vicesindaco, Alfredo Gentili e Daniele Morici. Il Papa ha quindi raggiunto il monastero dove c'erano ad attenderlo anche i bambini e le bambine della scuole, li ha salutati con un cenno della mano dall'auto con la quale è entrato nella struttura.

MONTAFALCO (PERUGIA)

