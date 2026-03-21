Il Papa, 'arginare i seminatori di odio, ci riportano alla barbarie'

CITTÀ DEL VATICANO, 21 MAR - "Il veleno della divisione e della conflittualità tende a inquinare i cuori e le relazioni sociali e va contrastato con la testimonianza evangelica dell'unità, del dialogo, del perdono e della pace". Lo ha detto il Papa nell'udienza al movimento dei Focolari. "Anche attraverso di voi, Dio si è preparato, nei decenni passati, un grande popolo della pace, che proprio in questo momento storico è chiamato a fare da contrappeso e da argine a tanti seminatori di odio che riportano indietro l'umanità a forme di barbarie e di violenza".