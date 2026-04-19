Il Papa, 'Angola paese bellissimo ma ferito dalla guerra'

KILAMBA KIAXI, 19 APR - Il Papa, nella messa a Kimbala, parla della storia dell'Angola paese dalle grandi contraddizioni, piagato dalle conseguenze di decenni di guerra. Il Papa definisce l'Angola "paese bellissimo e ferito, che ha fame e sete di speranza, di pace e di fraternità". "Una lunga guerra civile con il suo strascico di inimicizie e divisioni, di risorse sperperate e di povertà. Quando per lungo tempo si è immersi in una storia così marchiata dal dolore, si corre il rischio dei due discepoli di Emmaus - ha detto Papa Leone commentando il Vangelo di oggi - : perdere la speranza e rimanere paralizzati dallo scoraggiamento".