Il Papa, 'amato Libano, qui campanili e minareti insieme'

BEIRUT, 01 DIC - La convivenza tra le diverse religioni è al centro dell'intervento del Papa all'incontro interreligioso che si tiene a Piazza dei Martiri a Beirut. "Cari amici, la vostra presenza qui oggi, in questo luogo straordinario dove minareti e campanili stanno fianco a fianco, eppure entrambi si slanciano verso il cielo, testimonia la fede duratura di questa terra e la persistente dedizione del suo popolo all'unico Dio. In questa amata terra - ha detto Papa Leone XIV - possano suonare insieme ogni campana e ogni adhān", la chiamata islamica alla preghiera. "Possa ogni richiamo alla preghiera fondersi in un unico inno, elevato non solo per glorificare il misericordioso Creatore del cielo e della terra, ma anche per implorare di vero cuore il dono divino della pace".