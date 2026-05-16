Il Papa alle banche, ricordatevi che dietro i numeri ci sono delle famiglie

CITTÀ DEL VATICANO, 16 MAG - Il Papa, incontrando i dirigenti di alcuni istituti bancari italiani, li ha invitati a tenere conto sempre delle persone. "In banca non entrano in prima analisi capitali, ma persone, e che dietro i numeri ci sono donne e uomini, famiglie che hanno bisogno di aiuto. Per questo, in un contesto in cui l'alta informatizzazione degli strumenti impone mediazioni sempre più elaborate e artificiali nelle relazioni interpersonali voi, eredi di una grande tradizione di attenzione umana, siete chiamati - ha detto Leone XIV - a fare in modo che chi accede ai vostri servizi non si senta abbandonato alla freddezza di sistemi algoritmici, per quanto efficienti e matematicamente precisi, ma che dietro gli strumenti tecnici percepisca, oggi come in passato, la presenza di persone pronte all'ascolto e desiderose di bene".