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Il Papa alla Chiesa d'Angola, testimoniate la pace

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LUANDA, 20 APR - Il Papa chiede alla Chiesa d'Angola, come a quella di tutto il mondo, di testimoniare la pace. "In passato avete dimostrato coraggio nel denunciare il flagello della guerra, nel sostenere le popolazioni tormentate rimanendo al loro fianco, nel costruire e ricostruire, nell'indicare vie e soluzioni per porre fine al conflitto armato" ma "questo impegno non è finito! Promuovete dunque una memoria riconciliata, educando tutti alla concordia e valorizzando, in mezzo a voi, la testimonianza serena di quei fratelli e sorelle che, dopo aver attraversato tormenti dolorosi, hanno perdonato tutto. Gioite con loro, fate festa per la pace!".

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