Il Papa al Senato ha scoperto il volto del Bambinello nel presepe

CITTÀ DEL VATICANO, 18 DIC - Il Papa Leone XIV ha fatto visita a sorpresa alla Biblioteca del Senato, in piazza della Minerva, per visitare la mostra sulla Bibbia di Borso d'Este. Ad accoglierlo il presidente del Senato Ignazio La Russa e il segretario generale Federico Toniato. Subito dopo Il Pontefice è rientrato in Vaticano. "E' stato un grande onore, un momento di raccoglimento per i credenti e credo anche per i non credenti per quello che la bianca figura del Papa rappresenta come anelito di amore e di pace, specie in vicinanza del Santissimo Natale". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa ai cronisti dopo la visita. "Voglio ringraziare il mio segretario generale (Federico Toniato ndr) - ha detto La Russa - per aver organizzato e resa possibile questa inaspettata e per noi felicissima occasione di visita del Santo Padre. E' venuto in forma privata, ecco perché non abbiamo voluto e potuto estendere l'invito alle altre cariche dello Stato e dell'altro ramo del Parlamento, perché ci è stato detto che era una visita privata. Ed è il secondo Papa che viene al Senato in questa legislatura. Ma è stato un onore sapere che è venuto a visitare la Bibbia che noi esponiamo, ed è la seconda mostra che noi facciamo in occasione del Giubileo". Intanto, la sala stampa vaticana riferisce: "Papa Leone XIV ha pranzato oggi nella Nunziatura Apostolica presso lo Stato italiano, per poi recarsi, nel primo pomeriggio al Palazzo della Minerva, dove si trova la Biblioteca del Senato della Repubblica. È stato accolto dal Presidente del Senato, Ignazio La Russa, accompagnato dal Segretario Generale del Senato, Federico Silvio Toniato. Nella Sala dello Schedario, dopo un breve saluto con i Vice Presidenti, i Questori e i Presidenti dei Gruppi del Senato, ha scoperto il velo posto sull'immagine del Bambino Gesù nel Presepe tradizionale. Accompagnato dal Presidente del Senato e dal Segretario Generale, il Papa ha raggiunto la Sala Capitolare, dove è allestita la Mostra della Bibbia di Borso d'Este, per una breve visita".