Il Papa al parroco di Gaza, 'preoccupato per la situazione'

Una delle immagini in cui si vedono colonne di fumo causate da esplosioni non distanti dalla stessa parrocchia, dove attualmente vivono circa cinquecento persone, postata sui social dal parroco di Gaza, padre Gabriel Romanelli, 13 agosto 2025. FACEBOOK / GABRIEL ROMANELLI +++ ATTENZIONE: L'ANSA NON POSSIEDE I DIRITTI DI QUESTA FOTO CHE NON PUO' ESSERE PUBBLICATA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA +++ NPK +++
CITTÀ DEL VATICANO, 16 SET - Papa Leone ha telefonato questa mattina a padre Gabriel Romanelli, il parroco di Gaza, per informarsi della situazione dopo gli ultimi sviluppi. Il missionario argentino ha informato il Pontefice sulla situazione e del fatto che continua ad assistere i 450 rifugiati che sono nella parrocchia e anche le persone che abitano nei pressi del compound. Il Papa ha manifestato la sua "preoccupazione" e ha assicurato a padre Gabriel "preghiera e vicinanza". E' quanto riferisce la sala stampa vaticana. Padre Romanelli ha spiegato che la parrocchia continua dunque ad assistere le persone, a partire dagli anziani e i malati. Distribuiscono ai 450 rifugiati, ma anche alle persone che abitano nei pressi della chiesa cattolica, cibo e acqua potabile. La farmacia interna alla parrocchia continua ad essere aperta, come anche proseguono le attività dell'oratorio per i bambini e i giovani. Il parroco ha anche aggiornato Papa Leone sulle operazioni militari. Al momento interesserebbero altri quartieri di Gaza City e non quello dove si trova la parrocchia, anche se i rumori arrivano anche lì.

