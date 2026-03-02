Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Il Papa ai teologi del Sud, serve coscienza critica contro le ingiustizie

AA

CITTÀ DEL VATICANO, 02 MAR - La teologia è importante anche a formare "una coscienza nuova e un impegno audace da parte di tutti" contro i tanti mali che ancora interessano alcune regioni del Sud Italia. Lo ha detto il Papa nell'udienza alle comunità della Facoltà Teologica Pugliese e dell'Istituto Teologico di Calabria. Il Pontefice li ha invitati innanzitutto a "fare teologia insieme" e a navigare "in mare aperto" ma non "come navigatori solitari" e avendo anche il coraggio di lasciare "il proprio porto sicuro". "Facendo teologia insieme, infine, sarete più capaci di accogliere le domande e le sfide del contesto sociale e culturale. Infatti, la ricchezza della storia da cui provenite e la diffusa religiosità del vostro popolo - ha detto il Papa riferendosi ai contesti regionali delle scuole di teologia oggi in udienza - non cancellano le numerose problematiche sociali, la crisi del lavoro, il fenomeno dell'emigrazione e tutte quelle forme si oppressione, di schiavitù e di ingiustizia che invocano una coscienza nuova e un impegno audace da parte di tutti". Papa Leone ha dunque sottolineato che "la formazione teologica contribuisce a generare un pensiero critico e profetico, rappresentando un investimento culturale per il futuro in grado di disinnescare le logiche della rassegnazione e dell'indifferenza".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CITTÀ DEL VATICANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario