Il Papa ai sacerdoti, 'non chiudete mai la porta'

CITTÀ DEL VATICANO, 26 APR - Il Papa, nell'omelia della messa a San Pietro nel corso della quale ordina nuovi sacerdoti della diocesi di Roma, chiede di non chiudere la porta della Chiesa e della salvezza agli altri: "Non nascondete mai questa porta santa, non bloccatela, non siate di impedimento a chi vuole entrare". "Oggi più che mai, specialmente dove i numeri sembrano delineare un distacco fra le persone e la Chiesa, tenete la porta aperta!", "voi siete un canale, non un filtro". "Sentitevi parte di questa umanità sofferente, che attende la vita in abbondanza", ha sottolineato Papa Leone XIV.