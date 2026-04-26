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Il Papa ai sacerdoti, 'non chiudete mai la porta'

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CITTÀ DEL VATICANO, 26 APR - Il Papa, nell'omelia della messa a San Pietro nel corso della quale ordina nuovi sacerdoti della diocesi di Roma, chiede di non chiudere la porta della Chiesa e della salvezza agli altri: "Non nascondete mai questa porta santa, non bloccatela, non siate di impedimento a chi vuole entrare". "Oggi più che mai, specialmente dove i numeri sembrano delineare un distacco fra le persone e la Chiesa, tenete la porta aperta!", "voi siete un canale, non un filtro". "Sentitevi parte di questa umanità sofferente, che attende la vita in abbondanza", ha sottolineato Papa Leone XIV.

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