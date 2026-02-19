Il Papa ai preti giovani, 'non isolatevi, parlate delle vostre crisi'

CITTÀ DEL VATICANO, 19 FEB - Il Papa, nell'udienza ai sacerdoti romani, ha parlato anche delle difficoltà affrontate dai preti più giovani che "spesso sperimentano sulla loro pelle le potenzialità e le fatiche della loro generazione e di questa epoca. In un contesto sociale ed ecclesiale più difficile e meno gratificante, si può correre il rischio di esaurire in fretta le proprie energie, di accumulare frustrazione e di cadere nella solitudine. Vi esorto - ha detto il Pontefice - alla fedeltà quotidiana nella relazione col Signore e a lavorare con entusiasmo anche se ora non vedete i frutti dell'apostolato. Soprattutto vi invito a non chiudervi mai in voi stessi: non abbiate paura di confrontarvi, anche sulle vostre stanchezze e sulle vostre crisi, specialmente con i confratelli che ritenete possano aiutarvi". Ai preti più adulti il Papa ha chiesto dunque "un atteggiamento di ascolto e di attenzione, attraverso cui vivere concretamente la fraternità presbiterale. Accompagniamoci e sosteniamoci a vicenda", ha concluso.