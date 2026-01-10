Il Papa ai giovani, una vita di like e link senza affetto ci delude

CITTÀ DEL VATICANO, 10 GEN - Il Papa, nell'incontro con i ragazzi della diocesi di Roma, ha parlato della "solitudine di molti giovani, insieme ai sentimenti di delusione, smarrimento e noia che la accompagnano. Quando questo grigiore appanna i colori della vita, vediamo che si può essere isolati anche in mezzo a tante persone. Anzi, proprio così la solitudine mostra il suo volto peggiore: non si viene ascoltati, perché immersi nel frastuono delle opinioni; non si guarda niente, perché abbagliati da immagini frammentarie". Il Pontefice ha allora sottolineato che "una vita di link senza relazione o di like senza affetto ci delude, perché siamo fatti per la verità: quando manca, ne soffriamo. Siamo fatti per il bene, ma le maschere del piacere usa-e-getta tradiscono il nostro desiderio".