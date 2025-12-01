Giornale di Brescia
Il Papa ai giovani del Libano, potete cambiare corso storia

BKERKE, 01 DIC - Il Papa, nell'incontro con i giovani libanesi a Bkerké, li ha inviati a cambiare "il corso della storia. "Carissimi giovani, forse vi rammaricate di aver ereditato un mondo lacerato da guerre e sfigurato dalle ingiustizie sociali. Eppure in voi risiede una speranza, un dono, che a noi adulti sembra ormai sfuggire. Voi avete il tempo! Avete più tempo per sognare, organizzare e compiere il bene. Voi siete il presente e tra le vostre mani già si sta costruendo il futuro. E avete l'entusiasmo - ha detto Leone ai ragazzi - per cambiare il corso della storia. La vera resistenza al male non è il male, ma l'amore, capace di guarire le proprie ferite, mentre si curano quelle degli altri".

