Il Papa ai giovani, 'costruite un mondo migliore senza guerre'

MUXIMA, 19 APR - Il Papa, parlando al santuario mariano di Muxima, in Angola, affida ai giovani "un grande progetto: quello di costruire un mondo migliore, accogliente, dove non ci siano più guerre, né ingiustizie, né miseria, né disonestà, e dove i principi del Vangelo ispirino e plasmino sempre più i cuori, le strutture e i programmi, per il bene di tutti. È l'amore che deve trionfare, non la guerra!".