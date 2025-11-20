Il Papa ai frati, 'tornerò ad Assisi nel 2026'

ASSISI, 20 NOV - Papa Leone tornerà ad Assisi (Perugia) nel 2026. E' quanto ha detto lui stesso nel saluto ai frati della Porziuncola. Fra Luca Di Pasquale, presente con il Papa nella basilica di Santa Maria degli Angeli, riferisce: "Ci ha salutato uno ad uno, ci ha colpito l'attenzione che ha riservato a ciascuno di noi. Ci ha detto che tornerà a trovarci ad Assisi il prossimo anno per l'ottavo centenario della morte di San Francesco. Ci ha anche confidato che veniva spesso ad Assisi per trovare pace e che oggi era contento di essere tornato vestito di bianco".