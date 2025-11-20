Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Il Papa ai frati, 'tornerò ad Assisi nel 2026'

AA

ASSISI, 20 NOV - Papa Leone tornerà ad Assisi (Perugia) nel 2026. E' quanto ha detto lui stesso nel saluto ai frati della Porziuncola. Fra Luca Di Pasquale, presente con il Papa nella basilica di Santa Maria degli Angeli, riferisce: "Ci ha salutato uno ad uno, ci ha colpito l'attenzione che ha riservato a ciascuno di noi. Ci ha detto che tornerà a trovarci ad Assisi il prossimo anno per l'ottavo centenario della morte di San Francesco. Ci ha anche confidato che veniva spesso ad Assisi per trovare pace e che oggi era contento di essere tornato vestito di bianco".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ASSISI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario