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Il Papa ai cristiani del Medio Oriente, 'siate strumenti di pace'

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CITTÀ DEL VATICANO, 18 MAR - "Il cristiano è chiamato ad essere strumento di pace, amore e riconciliazione, affinché la vera pace possa prevalere tra tutti i popoli". Lo ha detto il Papa nell'udienza generale salutando "i fedeli di lingua araba, in particolare quelli provenienti dal Medio Oriente". "Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male!", ha aggiunto Leone XIV.

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