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Il Papa accusa, nelle carceri condizioni preoccupanti

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MONGOMO, 22 APR - Il Papa da Mongomo, in Guinea Equatoriale, ha lanciato un appello al paese: "Crescano spazi di libertà, sia sempre salvaguardata la dignità della persona umana: penso ai più poveri, alle famiglie in difficoltà; penso ai carcerati, spesso costretti a vivere in condizioni igieniche e sanitarie preoccupanti", ha detto nell'omelia della messa. "Siate voi i costruttori di un futuro di speranza, di pace e di riconciliazione, continuando l'opera che i missionari hanno iniziato 170 anni fa", ha aggiunto il Papa. Oggi pomeriggio Leone visiterà la prigione di Bata.

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