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Italia e Estero

Il Papa, 'accolgo con soddisfazione l'annuncio della tregua'

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CITTÀ DEL VATICANO, 08 APR - "A seguito di queste ultime ore di grande tensione per il Medio Oriente e per tutto il mondo, accolgo con soddisfazione e come segno di viva speranza l'annuncio di una tregua immediata di due settimane. Solo attraverso il ritorno al negoziato si può giungere alla fine della guerra. Esorto ad accompagnare questo tempo di delicato lavoro diplomatico con la preghiera, auspicando che la disponibilità al dialogo possa divenire lo strumento per risolvere le altre situazioni di conflitto nel mondo. Rinnovo a tutti l'invito a unirsi a me nella veglia di preghiera per la pace che celebreremo qui, nella Basilica di San Pietro, sabato 11 aprile". Lo ha detto il Papa al termine dell'udienza generale parlando dell'intesa raggiunta tra Usa e Iran.

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